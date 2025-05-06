Пропавшая несколько месяцев назад мать детей Дурова Ирина Болгар внезапно вернулась в соцсети

Ирина Болгар, которая называет себя матерью троих детей бизнесмена Павла Дурова, внезапно вернулась в соцсети после пропажи. Несколько месяцев она не выходила на связь, но в начале мая опубликовала первый за долгое время пост. Причем не о бывшем возлюбленном.

В конце 2024 года Болгар неожиданно прославилась из-за связи с создателем Telegram. Она заявила, что родила от него детей и что состояла с ним в романтических отношениях. Также она выдвинула ряд обвинений в адрес Павла, из-за чего ее начали критиковать в Сети. Одни верили Ирине и поддерживали, другие же подозревали в пиаре на имени Дурова, так как на откровения она решилась после его ареста в Париже.

Несмотря на хейт, Болгар продолжала публиковать архивные фото с бизнесменом и раскрывать все новые факты о жизни с ним. Однако несколько месяцев назад она неожиданно замолчала. Вернулась в соцсети Ирина лишь в мае и разместила в блоге пост о йоге. О Павле женщина ничего не рассказала, поэтому поклонники уточнили причину. Болгар была краткой. Она дала понять, что больше не будет говорить о нем.

«Я уже сказала все, что хотела», - поделилась Болгар.

Ранее Ирина Болгар заявила, что ее родная сестра продалась журналистам.