Раскрыта личность молодого зятя Тины Канделаки: за кого вышла замуж дочь телеведущей

Летом этого года 24-летняя дочь телеведущей Тины Канделаки вышла замуж. Личность избранника Мелания не раскрыла, но журналисты смогли узнать, кто же все-таки покорил ее сердце. Им оказался продюсер Данила Бородин. Об этом сообщает «Экспресс газета».

Источник выяснил, что молодой зять Канделаки окончил ВГИК, но пока еще не успел заявить о себе. За его плечами лишь несколько небольших проектов в кино и на телевидении. Сейчас Данила собирается активнее заниматься своей карьерой. Незадолго до свадьбы он зарегистрировался как индивидуальный предприниматель. Молодой человек планирует заниматься монтажом, съемками и распространением фильмов и передач.

Отметим, что сама Мелания несколько лет не могла понять, кем хочет работать. Изначально она хотела пойти по стопам матери и поступила на факультет журналистики. Но потом передумала и перевелась на отделение искусства. До встречи с Данилой дочь Канделаки была в отношениях с бывшим сокурсником и сыном экс-председателя правительства Ярославской области Артемом Степаненко. Подробности их расставания неизвестны.

Ранее Тина Канделаки высказалась о разнице в возрасте с молодым мужем.