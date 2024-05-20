«Глупо обращать на это внимание»: Тина Канделаки высказалась о разнице в возрасте с молодым мужем

Телеведущая и журналистка Тина Канделаки порассуждала в личном блоге на тему уверенности в себе и разницы в возрасте в браке. По словам знаменитости, чтобы побороть все страхи, нужно перестать сравнивать себя с другими.

В соцсети у Тины Канделаки спросили, как она смогла стать уверенной в себе справиться со страхами, связанными с ее супругом, бизнесменом Василием Боровко, который моложе нее на 12 лет. Телеведущая отметила, что обрести уверенность в себе помогает ежедневная работа над собой.

«Чтобы быть уверенным в себе, нужно работать над собой каждый день и перестать сравнивать себя с другими. Сравнивать можно только с собой», — подчеркнула Тина Канделаки.

Продюсер высказалась и о разнице в возрасте с мужем. По мнению Тины Канделаки, главное — не количество прожитых лет, а сущность самого человека.

«По поводу возраста: неважно, касается это моего мужа или кого-то другого, — глупо на это обращать внимание. Количество лет никогда не будет мерилом хорошего человека», — заявила телеведущая.

Напомним, в 2015 году Тина Канделаки вышла замуж за Василия Бровко. В 2023 году появились сообщения о том, что у супругов родился сын. Журналистка лишь один раз подтвердила эту информацию, назвав себя многодетной матерью, однако официально не показывала младшего ребенка.

У знаменитости есть двое детей от первого брака с бизнесменом Андреем Кондрахиным — 24-летняя дочь Мелания и 22-летний сын Леонтий. Телеведущая и предприниматель поженились в 1998 году и развелись в 2010 году по инициативе знаменитости.

Ранее сообщалось о том, что сын Тины Канделаки Леонтий высказался о своем участии в шоу «Новая Фабрика звезд».