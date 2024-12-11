Раскрыта личность бывшей жены второго мужа Насти Ивлеевой: красавица-блондинка

Блогерша Настя Ивлеева недавно шокировала поклонников заявлением, что вышла замуж. Ее вторым супругом стал Филипп Бегак. Оказалось, что для него это тоже уже второй брак, ведь до встречи с телеведущей он был женат на фотохудожнице Виталине Строкач. Подробности о ней узнал Super.

Строкач родом из Москвы, жила некоторое время на Кубе и в Южной Корее. Училась она в Российском университете дружбы народов и с 15 лет увлекалась фотографией. В итоге хобби переросло в профессию.

В личном блоге блондинка делится своими селфи, а также фото с занятий по пол-дэнсу.

Как именно Виталина познакомилась с бывшим мужем, неизвестно. Но уже в браке у них родилась дочь, которой сейчас, предположительно, девять лет. Расстались супруги довольно скандально. Они судились из-за ребенка. Мама Филиппа сообщила, что экс-возлюбленная препятствовала его общению с наследницей. Но сейчас такой проблемы нет.

Ранее отец Насти Ивлеевой отреагировал на новости о ее новом замужестве.