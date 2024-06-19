Раскрыта дата выхода сериала «Приставы» с последней ролью Анастасии Заворотнюк

24 июня на телеканале НТВ покажут сериал «Приставы» с последней ролью умершей от рака актрисы Анастасии Заворотнюк. Главные роли в картине исполнили Андрей Чадов, Анна Попова, Александр Никитин и другие артисты.

Сериал режиссера Владимира Нахабцева рассказывает о труде сотрудников судебной системы. Картина опровергает миф о том, что они злодеи, отбирающие имущество у честных граждан. По словам создателя проекта, сериал рассказывает о настоящих профессионалах, которые служат на благо обществу, пишет «Вокруг ТВ».

Заворотнюк сыграла в сериале судью, которая в прошлом незаконно посадила человека за решетку. После он вышел на свободу с жаждой отомстить, но главные герои встали на защиту Анастасии.

Как пояснил режиссер, Заворотнюк — очень нежный и порядочный человек. Это не первая совместная работа Нахабцева с актрисой: они уже взаимодействовали в другом проекте.

Премьера сериала «Приставы» состоится на НТВ 24 июня в 22.10.

Анастасия Заворотнюк ушла из жизни на руках своего мужа, фигуриста Петра Чернышева. Церемония прощания со знаменитостью состоялась 1 июня в Покровском монастыре в Москве. Она похоронена на Троекуровском кладбище в Москве.

Ранее журналист Отар Кушанашвили заявил, что обеспокоен состоянием мамы звезды «Моей прекрасной няни». Валентина Борисовна за 10 лет похоронила мужа, двоих детей и пережила «вселенскую боль».