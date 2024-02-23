Раскрыта дата выхода нового альбома Аллы Пугачевой

Новый альбом певицы Аллы Пугачевой «P.S.» появится на всех стриминговых платформах 1 марта. В него войдет 11 премьерных песен. Об этом рассказал продюсер Анатолий Лопатин на своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

В альбом вошли live-версии песен, которые певица исполнила на юбилейном концерте в 2019 году «Алла Пугачева. P. S.».

Концерт был доступен только на YouTube. Теперь же он выйдет на известных стриминговых платформах.

Среди композиций в альбоме будет 11 новых песен: «Монолог», «Анестезия», «Поживи в моей шкуре», «На коне», «Жизнь напоказ», «Вольная», «Серое пальто», «Что-то надо мне», «Соловушка», «Мой друг», «На землю выпала роса».

Анатолий Лопатин отметил, что выход нового альбома не связан с последним визитом Примадонны в Россию. Данные композиции не записывались на студии, добавил он.

Известно, что в начале 2022 года Пугачева вместе с семьей переехала в Израиль, после чего трижды приезжала на родину на короткое время. Крайний визит певицы в Россию состоялся в начале ноября 2023 года — тогда она записала несколько песен на студии в Твери, спровоцировав тем самым слухи о возможном участии на частных мероприятиях в стране.

Ранее продюсер Виктор Кинн рассказал, как Алла Пугачева получила звание Примадонны.