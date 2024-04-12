Раскрыта дата премьеры фильма «В списках не значился» по Борису Васильеву

Создатели фильма по повести писателя Бориса Васильева «В списках не значился» объявили дату премьеры. Проект будет представлен в мае 2025 года - к юбилею Великой Победы. Об этом сообщает РИА Новости.

Одна из главных ролей в экранизации досталась актеру Владимиру Машкову. Он признался, что это была его давняя мечта, и он считает, что съемки этой киноленты были необходимы.

«Такое произведение на киноэкране необходимо, чтобы мы знали откуда мы. Особенно для молодого поколения», - заявил артист.

Также роли в фильме исполнят Севастьян Смышников, Владислав Миллер и другие. Съемки назначены на август текущего года. Местом выбран город Брест в Белоруссии. На данный момент бюджет кинокартины – 800 миллионов рублей. Однако создатели рассчитают еще на поддержку Фонда кино в размере 500 миллионов рублей.

Ранее стало известно о готовящемся фэнтези «Горыныч». Семейный фильм расскажет историю лейтенанта ВМФ, которому придется спасать Русь. Режиссер проекта уже озвучил, кто исполнит главную роль.