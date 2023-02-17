Раскрыт тайный спонсор Никиты Преснякова

Никита Пресняков все чаще попадает в фокус популярных и модных СМИ.

Перебравшийся в США сын Владимира Преснякова и Кристины Орбакайте изо-всех сил пытается заработать.

Шоумэн и скандально известный блогер Рустам Солнцев не исключает, что однажды к юному Преснякову придёт успех.

«Если Никита пойдёт по этой дорожке, рано или поздно у него получится, и я его с этим обязательно поздравлю, – комментируют судьбу Преснякова звёздный эксперт, – однако, полагаю, что поддержка какая-то там всё равно оказывается. Не верю, что бабушка может его бросить».

Ранее мы писали о том, что Никита Пресняков стремительно набирает популярность в Америке, благодаря съемкам клипов для зарубежных звёзд.