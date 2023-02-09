Преснякова-младшего больше нет: сын Орбакайте сменил имя

Сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова Никита вот уже около года успешно продвигает свою музыкальную карьеру за рубежом, в то время как в Сети во всю гуляют несколько снятых 32-летним Никитой клипов.

– Удивительное дело, – торжествуют Пресняков, – снял клип легендам и уже попал во все американские таблоиды! (Речь идёт о музыкальном видео на композицию Долли Партон под названием «Peace Like a River»), - иногда даже не верится, что это происходит со мной.

Однако, как такового Никиту Преснякова в интернете найти, похоже, теперь будет гораздо сложнее. Как сообщает Газета.Ru мужчина сменил свое имя на никнейм Nik Pres.

(Речь идёт о музыкальном видео на композицию Долли Партон под названием «Peace Like a River»), - иногда даже не верится, что это происходит со мной.

Ранее мы писали о том, на кого на самом деле работает Никита Пресняков в США.