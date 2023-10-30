Раскрыт странный райдер Юлии Ковальчук

Стало известно, какие пункты указаны в райдере певицы Юлии Ковальчук. Некоторые из них показались довольно странными.

Юлия Ковальчук требует организовывать ей перелеты бизнес-классом и поездки по городе на подходящем, люксовом автомобиле. Помимо этого, он должен быть люксовым, а из посторонних в машине может присутствовать только водитель. Багажник обязательно должен быть пустым. Причем эта деталь в райдере певицы помечена красным.

Также, согласно райдеру артистки, в ее гримерке не должно быть пластиковой посуды, лука, чеснока, болгарского перца, копченых и мясных продуктов. Зато исполнительница не выступает против алкоголя. Она согласна выпить розовое вино или ром, пишут «ДНИ.РУ».

Напомним, артисты Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков в июле стали родителями во второй раз. У них родилась еще одна девочка. Свою беременность певица тщательно скрывала и только сейчас начала немного рассказывать о пополнении в семье.

По словам Юлии, Алексею было тяжелее чем ей привыкнуть к новым обстоятельствам. Она еще во время вынашивания малышки любила ее. А супруг долго не понимал, как будет делить внимание между двумя детьми.