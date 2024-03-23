Раскрыт список звезд, собиравшихся выступить в «Крокус Сити Холле»

Российские звезды собирались выступить в концертном зале «Крокус Сити Холл», где 22 марта случился теракт. Об этом сообщает NEWS.ru.

29 марта в «Крокусе» планировал дать концерт Владимир Кузьмин. 12 апреля должна была выступить Любовь Успенская, 19 апреля — Ани Лорак, 20 апреля — Ирина Понаровская, 27 апреля — Слава.

15 июля планировалось выступление Григория Лепса, а 21 ноября — Алены Апиной. Это далеко не полный список всех звезд.

Также 4 апреля в концертном зале должна была состояться церемония вручения премии «Жара Music Awards». В конце апреля планировалось провести финал шоу «Маска», а 22 мая — музыкальную премию телеканала RU.TV.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске перед началом концерта рок-группы «Пикник» произошел теракт. Злоумышленники проникли в здание с оружием и открыли стрельбу. По предварительным данным, в результате случившегося погибли более 100 человек.

Напомним, силовики задержали предполагаемых террористов, которые устроили стрельбу и пожар в подмосковном «Крокусе». Один из злоумышленников рассказал во время допроса, что пошел на массовое убийство ради 500 тысяч рублей.