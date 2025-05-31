Раскрыт список звезд, которые выступят на фестивале Лаймы Вайкуле в 2025 году

Лайма Вайкуле пригласила на свой фестиваль артистов-иноагентов и Сердючку. Об этом сообщает Kp.ru.

В конце июля в Латвии состоится ежегодный музыкальный фестиваль Лаймы Вайкуле «Рандеву». Певица собирает на мероприятии множество звезд, однако до сих пор не было известно, кто именно выступит на сцене в этом году.

Журналисты выяснили, что Вайкуле ждет на фестивале музыканта Андрея Макаревича* (признан иноагентом на территории РФ), комика Семена Слепакова** (признан иноагентом на территории РФ), Потапа и Настю Каменских, а также Верку Сердючку. Однако появление Андрея Данилко пока под вопросом, пишут СМИ.

Сообщается, что часть билетов планируют раздать в качестве приглашений. Кроме того, блогеры уверяют, что артисты согласились выступить у Вайкуле с приличными скидками.

Вопрос о визите на фестиваль Аллы Пугачевой пока остается открытым.

Ранее мы писали о том, что у Лаймы Вайкуле потребовали отобрать квартиру в Москве.

*признан иноагентом на территории РФ. **признан иноагентом на территории РФ.