У сбежавшей из России Лаймы Вайкуле потребовали отобрать квартиру в Москве

Общественники из российского движения «Зов народа» обратили внимание на то, то сбежавшая из страны певица Лайма Вайкуле все еще владеет квартирой в Москве. В связи с этим они обратились в Генпрокуратуру с просьбой рассмотреть вопрос о ее национализации.

«Просим инициировать процедуру конфискации указанной квартиры в пользу государства в связи с антироссийской деятельностью Лаймы Вайкуле, направленной на подрыв безопасности России», — цитирует их заявление «Абзац».

Отдельно активисты отметили, что считают высказывания и действия Вайкуле открытой поддержкой гибридной войны против России.

Напомним — после начала специальной военной операции на Украине Вайкуле публично осудила действия российский властей.

Ранее мы писали о том, что певица проводит в Латвии русофобский фестиваль. Билеты на него она продает со скидками.