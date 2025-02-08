Раскрыт список самых востребованных артистов в рекламе в 2025 году

Телеведущая Лариса Гузеева, певец Дмитрий Маликов и актриса Екатерина Шпица стали самыми востребованными звездами в рекламе в наступившем 2025 году. Средние суммы гонорара за полугодовой или годовой контракт у крупных компаний составляют от 20 до 50 миллионов рублей.

По данным Kp.ru, также популярностью у рекламодателей пользуются актер Гоша Куценко, комик Тимур Батрутдинов и актриса Марина Федункив.

Как отмечает издание, самыми заманчивыми у артистов считаются контракты с банками, маркетплейсами, сотовыми операторами, предприятиями быстрого питания и фармацевтическими компаниями. За один съемочный день удается отснять видеоматериал сразу на полугодовой контракт.

При этом компании выбирают «лицо» рекламной кампании по результатам маркетинговых исследований среди аудитории бренда или же решение принимают топ-менеджеры.

Ранее Сергей Гармаш стал лицом крупного банка и заработал на рекламе около 100 миллионов рублей. Многие поклонники обвинили его в продажности, однако актер оправдался и заявил, что съемки в рекламе едва ли не единственная возможность заработать приличную сумму.