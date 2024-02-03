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Опубликовано 03 февраля 2024, 16:39
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Раскрыт секрет похудения звезды «Склифосовского» Анны Якуниной

Актриса Анна Якунина рассказала, как ей удается держать себя в форме.
Раскрыт секрет похудения звезды «Склифосовского» Анны Якуниной

© Ivanov Sergey/East News

Актриса Анна Якунина старается всегда держать себя в форме. Звезда «Склифосовского» быстро избавилась от килограммов, набранных за новогодние праздники. Секрет похудения, по ее мнению, простой: надо просто не объедаться.

Артистка уверена: похудение пройдет легко, если тщательно следить за своим питанием.

«Как и любая женщина, я периодически сажусь на диету, устраиваю разгрузочные дни», — цитирует артистку aif.ru.

При этом актриса призналась, что не всегда придерживается правил ЗОЖ. У нее очень загруженный график, много ночных переездов, съемок, поэтому Анна порой питается беспорядочно. Иногда ей удается заскочить в бассейн ближе к полуночи.

Карьера Анны Якуниной началась в 1999 году. Она известна благодаря роли медицинского регистратора Нины Дубровской в сериале «Склифосовский». В 2022 году Анна была удостоена звания народной артистки России.

Ранее Яна Рудковская рассказала, как похудела с помощью таблеток на 10 килограммов. Подробности читайте в этой статье.

Источник:aif.ru
Автор:Екатерина Шахова
Теги:
вес
Анна Якунина
звезда