Раскрыт секрет молодости 43-летней певицы Анны Семенович

У певицы Анны Семенович есть как поклонники, так и хейтеры. Кто-то считает, что ей давно пора выйти замуж и родить детей, другие же восхищаются внешним видом 43-летней артистки. Экс-солистка «Блестящих» раскрыла секрет своей молодости.

Секрет молодости Семенович заключается в позитивном мышлении и востребованности. Артистка уверена, что человек хорошо выглядит, когда он кому-то нужен: друзьям, детям, родственникам, коллегам.

«Когда человек делает что-то полезное и востребован в своей работе — это большое счастье! Тогда нет застоя ни в теле, ни в энергии, и все получается как по маслу», — написала звезда в своем Telegram-канале.

Артистка постоянно гастролирует и выступает в разных городах нашей страны. Недавно она побывала в Краснодаре, Апатитах, а на днях певица собирается ехать в Самару. Певица уверена, что движение — это жизнь.

Анна Семенович стала широко известной после участия в группе «Блестящие». В 2008 году она покинула коллектив и начала сольную карьеру, а с 2004 года певица активно снимается в кино.

Напомним, ранее певица призналась, что хочет открыть баню для женщин с красивыми парильщиками.