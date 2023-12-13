«Лично выбираю»: Семенович хочет открыть баню для женщин с красивыми парильщиками

Популярная исполнительница Анна Семенович сообщила, что хочет открыть баню, преимущественно для женской аудитории. Своими планами она поделилась в соцсетях.

Артистка подчеркнула, что она активно ищет «красавцев» для работы в этом заведении. В ролике, который она опубликовала в Сети, певица представила своих будущих парильщиков, которые отличаются мускулистой физической формой.

«31 декабря мы с друзьями идем в баню… И с кем мы туда идем, девочки! Я готовлю для вас, мои богини, настоящий сюрприз. Для моей бани я лично подбираю лучших и самых горячих парильщиков», — поделилась Анна.

Напомним, что у Семенович уже есть собственный бренд одежды, специализирующийся на нижнем белье и купальниках для женщин с пышными формами. Она ранее объясняла, что, будучи обладательницей большого бюста, стремится создать удобную и стильную одежду для женщин с подобными физическими параметрами.

Анна Семенович стала широко известной после участия в группе «Блестящие». В 2008 году она покинула коллектив и начала сольную карьеру, а с 2004 года певица активно снимается в кино.

Ранее Семенович рассказала о настоящем возрасте и готовности стать матерью-одиночкой.