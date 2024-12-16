Раскрыт размер пенсии Аллы Пугачевой в России: но есть нюансы

Певица Алла Пугачева два года назад уехала из России, но продолжает получать пенсию. Как сообщает Ura.ru, за это время исполнительница хита «Арлекино» накопила более 2 млн рублей, но не может забрать деньги.

Артистка ушла со сцены и даже не выступает на корпоративах. Она получает пенсию в РФ, но забрать ее не может. Журналисты выяснили, что Пугачевой полагается основная сумма – 60 тысяч рублей и добавка мэра Москвы Сергея Собянина за звание народной артистки – 30 тысяч рублей.

За два года певица накопила более двух млн рублей, но воспользоваться денежными средствами не может, так как живет в другой стране. Там ей недоступно снятие средств с российской карты.

Из-за санкций, введенных против нашей страны, почти все отечественные платежные системы не работают за пределами России. А значит, находясь на Кипре, в Израиле и Латвии, женщина не имеет возможности снять свою пенсию.

Но СМИ пишут, что семья не бедствует. Муж артистки продолжает работать и дает концерты, на которых часто случаются скандалы. Уехала из РФ и старшая дочь Пугачевой, Кристина Орбакайте. Она тоже не выступает с корпоративами в РФ и живет в США.

Ранее мы писали о том, что на Рублевке обвинили Аллу Пугачеву во вранье из-за банковских счетов.