На Рублевке обвинили Аллу Пугачеву во вранье из-за банковских счетов

Актриса, бизнесвумен и светская львица Алена Кравец высказалась о заграничных счетах народной артистки РФ Аллы Пугачевой. Ее слова приводит aif.ru.

«Конечно, у Пугачевой и Галкина* есть заграничные счета. Хотя Алла это зачем-то пробует скрыть. Мне общие знакомые рассказали, что недавно Пугачева спела на одной посиделке частушку: „Говорят, что я артистка, Да еще капиталистка, а у меня в швейцарском банке Огурцов стоит полбанки“. Она лукавит», — поделилась предпринимательница.

Светская львица уточнила, что у Примадонны и ее мужа есть счета, как минимум, в двух странах — в Израиле, на Кипре. Она добавила, что после начала СВО исполнительница испугалась, что ее счета закроют за границей.

«Это были напрасные опасения, ни у кого из звезд не отобрали ни заграничную недвижимость, ни счета в иностранных банках», — заявила Кравец.

Ранее Алена Кравец рассказала, что Алла Пугачева столкнулась с бойкотом в Израиле.

Также Алена Кравец раскрыла, что удерживает Аллу Пугачеву с мужем Максимом Галкиным* (признан в РФ иноагентом).

*признан в РФ иноагентом