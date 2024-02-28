Раскрыт размер пенсии 60-летнего актера Александра Домогарова

Актер Александр Домогаров раскрыл размер своей пенсии. Он заявил, что получает от государства 24 тысячи рублей. Об этом он рассказал в беседе с aif.ru.

Несмотря на то, что Александру Юрьевичу уже 60 лет, он продолжает активно работать – сниматься в кино, играть в театре. Сам он признался, что делает это не из-за денег, а потому что не может без сцены. Однако, если он оставит профессию, ему придется действительно жить на небольшие выплаты.

Дело в том, что с 55 лет он начал получить пенсию. И со всеми надбавками она выходит всего в 24 тысячи рублей. При этом Домогаров старается не жаловаться.

«Конечно, я продолжаю играть не из-за размера пенсии, а потому, что, если я не буду работать, я, наверно, быстро закончусь», - поделился актер.

Также Александр Юрьевич рассказал, что с возрастом стал выборочно относиться к ролям. Теперь он не берется за все, что ему предлагают, лишь бы получить гонорар, а задается вопросом: что ему принесет тот или иной проект, какое развитие даст.

Ранее Александр Домогаров высказался о своем первом гонораре за съемки.