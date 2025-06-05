Раскрыт пол третьего ребенка рэпера Тимати

Совсем скоро рэпер Тимати и модель Валентина Иванова станут родителями. Пол ребенка они скрывают, но, как сообщили источники из их окружения, у артиста появится вторая дочь. Подробности узнал StarHit.

О беременности возлюбленной звезды стало известно весной этого года. Сначала она отрицала новости, но потом, когда мама Тимати показала на видео ее округлившийся живот, она созналась. Сейчас Валентина делится фотографиями, демонстрируя изменившуюся фигуру, но при этом подробностями положения не делится.

Чтобы выяснить, кто же будет у пары, журналисты обратились к их друзьям. Они раскрывали, что модель и рэпер ждут девочку.

Напомним, что Тимати уже воспитывает дочь Алису от Алены Шишковой. Ею в основном занимается бабушка Симона. Также от Анастасии Решетовой у артиста есть сын Ратмир. Примечательно, что ни на одной из девушек рэпер не был женат. И пока Иванова тоже не законная супруга.

Ранее Тимати заподозрили в измене беременной возлюбленной.