НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 29 ноября 2024, 10:51
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Раскрыт новый состав группы SEREBRO: кого теперь продюсирует Максим Фадеев

Продюсер Максим Фадеев раскрыл новый состав группы SEREBRO.
Раскрыт новый состав группы SEREBRO: кого теперь продюсирует Максим Фадеев

© Starface.ru

Музыкальный продюсер Максим Фадеев раскрыл, кто вошел в новый состав группы SEREBRO. О возрождении женского коллектива композитор заговорил этой осенью, а теперь стали известны личности солисток.

Как и раньше, в группе будут петь три девушки — блондинка, шатенка и брюнетка. Их псевдонимы KEIKO, AYA, DI. Все они активно и давно занимаются творчеством. Первая пишет песни, вторая участвовала в «Голос. Дети», а третья окончила училище имени Гнесиных.

В личном блоге Фадеев разместил первый клип группы на песню «Song #2». Продюсер признался, что решение возродить коллектив далось ему очень нелегко, но результатом он остался полностью доволен. Также он заявил, что SEREBRO является его первым и самым любимым проектом.

Раскрыт новый состав группы SEREBRO: кого теперь продюсирует Максим Фадеев

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Напомним, что первый состав группы сформировался в 2006 году. В него вошли Елена Темникова, Ольга Серебкина и Марина Лизоркина. Певицы даже съездили на «Евровидение». Правда, победить им не удалось.

Ранее продюсер Сергей Дворцов раскрыл гонорары нового состава группы SEREBRO.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
группа
Максим Фадеев
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