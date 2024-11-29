Раскрыт новый состав группы SEREBRO: кого теперь продюсирует Максим Фадеев
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Музыкальный продюсер Максим Фадеев раскрыл, кто вошел в новый состав группы SEREBRO. О возрождении женского коллектива композитор заговорил этой осенью, а теперь стали известны личности солисток.
Как и раньше, в группе будут петь три девушки — блондинка, шатенка и брюнетка. Их псевдонимы KEIKO, AYA, DI. Все они активно и давно занимаются творчеством. Первая пишет песни, вторая участвовала в «Голос. Дети», а третья окончила училище имени Гнесиных.
В личном блоге Фадеев разместил первый клип группы на песню «Song #2». Продюсер признался, что решение возродить коллектив далось ему очень нелегко, но результатом он остался полностью доволен. Также он заявил, что SEREBRO является его первым и самым любимым проектом.
Напомним, что первый состав группы сформировался в 2006 году. В него вошли Елена Темникова, Ольга Серебкина и Марина Лизоркина. Певицы даже съездили на «Евровидение». Правда, победить им не удалось.
Ранее продюсер Сергей Дворцов раскрыл гонорары нового состава группы SEREBRO.