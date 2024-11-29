Раскрыт новый состав группы SEREBRO: кого теперь продюсирует Максим Фадеев

Музыкальный продюсер Максим Фадеев раскрыл, кто вошел в новый состав группы SEREBRO. О возрождении женского коллектива композитор заговорил этой осенью, а теперь стали известны личности солисток.

Как и раньше, в группе будут петь три девушки — блондинка, шатенка и брюнетка. Их псевдонимы KEIKO, AYA, DI. Все они активно и давно занимаются творчеством. Первая пишет песни, вторая участвовала в «Голос. Дети», а третья окончила училище имени Гнесиных.

В личном блоге Фадеев разместил первый клип группы на песню «Song #2». Продюсер признался, что решение возродить коллектив далось ему очень нелегко, но результатом он остался полностью доволен. Также он заявил, что SEREBRO является его первым и самым любимым проектом.