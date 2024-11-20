Продюсер Дворцов раскрыл гонорары нового состава группы SEREBRO. Об этом он сообщил «Страстям».

На днях Максим Фадеев рассказал, что совсем скоро выйдет новая песня группы SEREBRO в обновленном составе. Кто стал участницами коллектива пока неизвестно.

По мнению продюсера Сергея Дворцова, перезапуска группы ждали многие ее фанаты.

«Это актуально, это новый виток развития в шоу-бизнесе, именно как новый проект Макса Фадеева. Почему бы и нет, если они себя хорошо проявят и покажут, девочки красивые, как на подбор. Я думаю все случится наилучшим образом», — заявил он.

А вот гонорары за частные выступления на первое время будут скромными по сравнению с другими звездами шоу-бизнеса, заявляет Дворцов.

«Для нового коллектива гонорар, я думаю, от миллиона до полутора миллиона. Не больше и не меньше», — добавил он.

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