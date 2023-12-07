«Ничего страшного не случилось»: певец Юлиан раскрыл причину госпитализации Пахмутовой

Певец и друг композитора Александры Пахмутовой Юлиан раскрыл причину ее госпитализации и рассказал о самочувствии. По словам исполнителя, она проходит плановое обследование, а новости об экстренной госпитализации – «полный бред».

Комментарий певца приводит сайт mk.ru.

«Она находится на плановом обследовании. В целом, чувствует себя неплохо», - сказал Юлиан.

Он отметил, что всем следует проходить подобные обследования, а в 94-летнем возрасте, как у Пахмутовой, тем более. В заключение Юлиан пожелал журналистам прекратить распространение лжи.

«Ничего страшного не случилось», - добавил он.

7 декабря появилось сообщение о сердечном приступе у Пахмутовой. Говорилось, что она сама обратилась к врачам, а после осмотра композитора увезли на скорой. При этом директор Фонда Александры Пахмутовой Евгений Малышко заявил, что она «замечательно» себя чувствует и не попадала в больницу.