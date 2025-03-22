МакSим установила цену за концерт в 4,5 млн рублей и убрала алкоголь из райдера

41-летняя певица Марина Максимова, известная по псевдониму МакSим, берет за свой концерт 4,5 млн рублей. Автограф знаменитости стоит 10 долларов.

По данным Telegram-канала Ural Mash, 45-минутный концерт исполнительницы хита «Знаешь ли ты» обойдется в 4,5 млн рублей. Артистка требует, чтобы в аэропорту ее встретил тонированный «Майбах» или премиум авто не старше 2019 года. Группе необходимо предоставить автобус или минивэн той же марки. В случае пробок в городе или, если до места ехать дольше двух часов, МакSим и ее команду везут на вертолете. В случае невыполнения этого требования придется заплатить миллион. Максимова и ее команда живет в пятизвездочном отеле. Артистка — в двухкомнатном люксе.

Организатор должен предоставить аппаратуру, инструменты и предоставить три гримерки. В них артистка требует поставить лак для волос, 32 бутылки воды в стекле, соевое молоко, арбуз, имбирь, варенье и два капучино на кокосовом молоке. Все это Максимова просит принести в гримерку за два часа до выхода на сцену. Алкоголь на площадке строго под запретом.

После концерта звезде необходима кальянная с VIP-комнатой и крепким табаком.

Ранее МакSим намекнула на новые отношения после победы над алкогольной зависимостью.