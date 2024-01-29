Раскрыта стоимость отдыха Клавы Коки на Мальдивах
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Клава Кока отдыхает на роскошной вилле на Мальдивах за 2,5 миллиона рублей, об этом стало известно «Страстям».
Певица несколько дней назад улетела в отпуск на Мальдивы. Она взяла с собой на отдых членов семьи: сестру, бабушку и дедушку. Для такой большой компании Кока выбрала по настоящему роскошный отель Kuda Villingili Maldives.
На территории отеля есть теннисные корты, велодорожки, фитнес-центр, детский клуб и, конечно, виллы. Для семьи Кока выбрала пляжную резиденцию с собственным бассейном. В апартаментах площадью 664 кв. м четыре изолированные спальни, две гостиные, четыре ванные комнаты, терраса и персональный выход к океану.
Как стало известно из открытых источников, неделя отдыха в резиденции певицы стоит от 2,5 миллионов рублей. При этом, за вариант проживания в апартаментах по системе питания «все включено» стоимость возрастет до 3,5 миллионов рублей.
Ранее мы писали о том, что певица Полина Гагарина заплатила за отпуск более двух миллионов рублей.