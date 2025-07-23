Раскрыт многомиллионный заработок группы Artik&Asti на туре по России

Группа Artik&Asti заработает на туре по России более 148 миллионов. Об этом сообщает Telegram-канал Звездач.

Певица Севиль рассказала о предстоящем гастрольном туре. Вместе с группой она выступит в 12 городах России и, как сообщает источник, заработает более 148 миллионов. Отмечается, что самое дорогое мероприятие запланировано в Уфе — прибыль с одного выступления составит более 25 миллионов.

Напомним, группа была создана в 2010 году. На протяжении 12 лет солисткой была Анна Asti. Затем певица ушла, начав строить сольную карьеру, а на ее место пришла Севиль.

Ранее солистка Artik & Asti Севиль прокомментировала новости о своей беременности. Певицу стали поздравлять с пополнением в семье из-за платья, которое подчеркнуло округлившиеся формы. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что певец Jony последним из российских звезд отказался от участия в фестивале в Баку. На сцену собирались выйти Егор Крид, Ани Лорак, Алсу, Стас Пьеха, а ведущими были заявлены Регина Тодоренко и Милош Бикович. Теперь публику будут развлекать местные артисты.