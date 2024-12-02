Раскрыт гонорар тяжелобольного Александра Буйнова за выступление на корпоративах

Певец Александр Буйнов, несмотря на тяжелое заболевание, продолжает активно выступать на корпоративах. 45-минутный концерт исполнителя хита «Пустой бамбук» обойдется в 3 миллиона рублей.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, 74-летний Буйнов оказался очень скромным в требованиях. Так, он просит предоставить его команде трансфер от конечной станции метро, если выступление предстоит в Подмосковье.

В гримерке артиста должны ждать бутерброды, фрукты, печенье, конфеты, чай, кофе и молоко. Никакого алкоголя в райдере нет.

Александр Буйнов готов исполнить свои хиты «Мои финансы поют романсы», «Эй, друг», «Горький мед», а также новые композиции.

Напомним, более десяти лет назад у Буйнова диагностировали рак предстательной железы, но затем болезнь ушла в ремиссию.

Ранее стало известно, что певцу присвоили паллиативный статус из-за последней стадии рака. При этом артист опроверг информацию и подчеркнул, что такие слухи очень неприятно читать. Буйнов заверил, что СМИ специально используют медицинскую терминологию, чтобы новость звучала убедительно.