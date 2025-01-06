Поклонники подарили актрисе Эвелине Бледанс именной самогонный аппарат

Телеведущая Эвелина Бледанс рассказала о необычном подарке от поклонников. Звезда в эфире шоу на YouTube-канале «DOMEO» призналась, что у нее теперь есть именной самогонный аппарат.

Артистка поделилась, что пока не попробовала аппарат на деле, но нашла ему другое применение. Женщина пока что хранит в нем куклу со своим лицом, которую ей тоже сделал фанат.

«Я все время думаю, что когда-то у меня будет много яблок, и я сделаю кальвадос, но пока руки не доходят. Здесь живет просто кукла с моим лицом», — рассказала Эвелина.

Напомним, что это не единственный необычный подарок, который получала звезда. Она делилась, что вдовец Людмилы Гурченко Сергей Сенин преподнес ей костюм актрисы. Мужчина вручил ей подарок «на удачу».

Бледанс признавалась, что считает Гурченко «невероятной» женщиной и вдохновлялась ею. После спектаклей Эвелина хочет поставить манекен с костюмом в своем загородном доме. Звезда делилась, что лично была знакома с Людмилой. Их встреча состоялась в поезде.

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