Раскрыт гонорар Пугачевой за концерт в России

Алла Пугачева уже долгое время не радует публику выходом на сцену. Певица отмечала, что ушла на пенсию и концерты теперь не планирует. Однако известный промоутер Сергей Лавров убежден, что Пугачеве просто не предлагают необходимый гонорар.

По его словам, Примадонна всегда уважала деньги, передает mk.ru.

«Это вопрос цены. Если сейчас нарисуется большая цифра с большими нулями, она задвинет свои принципы», — рассказал Лавров.

Раньше Алла Борисовна могла выйти на сцену за 300 тысяч евро, но теперь певицу нужно удивлять другими цифрами. Речь идет о миллионе евро за приезд, убежден Лавров. Однако олигархи пока не готовы сделать столь щедрое предложение.

Примечательно, но муж Пугачевой, Максим Галкин (признан иноагентом в России), берется за работу с более скромными гонорарами. Артист выступает с сольными концертами, за которые просит примерно два миллиона рублей.

Ранее мы писали, что Пугачева удивлена выходкой Николаева в ее адрес.