Пугачева удивлена выходкой Николаева в ее адрес

Алле Пугачевой 15 апреля исполнилось 79-лет. Не все друзья и коллеги могут поздравить покинувшую Россию певицу, однако это не освобождает их от поздравлений. Игорь Николаев выставил Пугачеву в свои соцсети, сопроводив кадры теплыми словами в ее адрес.

«Дорогая Алла! С днем рождения! Обожал, обожаю и буду обожать! Спасибо за профессию, за все мои песни, которые Вы спели душой и сердцем - «Расскажите, птицы»; «Айсберг»; «Паромщик» и т.д», — радостно и искренне написал Николаев.

Юлия Проскурякова тоже не осталась в стороне. Жена Николаева выложила видео, где Пугачева дома исполняет песню «Женщина, которая поет». Кадры девушка также сопроводила поздравлениями.

Увидев поздравления, Пугачева решила ответить публично на пост Николаева.

«Спасибо. Пиши к столетию. Не прогадаешь», — прокомментировала Примадонна.

Ранее мы писали, что Пугачеву отправили выступать в дом престарелых.