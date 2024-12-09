Раскрыт гонорар певца Niletto за новогодние корпоративы

Российский певец Niletto (настоящее имя Данил Прытков) увеличил гонорар перед новогодними корпоративами. Об этом пишет Telegram-канал Ural Mash.

По данным источника, в преддверии Нового года исполнитель хита «Любимка» поднял расценки за частное выступление с 4 млн рублей до 5,5 млн. В райдере 33-летний исполнитель просит организатора предоставить ему шоколадное яйцо Kinder — в противном случае, как выяснили журналисты Ural Mash, певец не выйдет на сцену.

Заказчику также необходимо предоставить Прыткову шесть упаковок лапши быстрого приготовления, белковый коктейль, 10 энергетиков, виски 12-летней выдержки, вино, две пачки сигарет и кальян со вкусом карамели или ириски.

По городу артист готов передвигаться на тонированных Mercedes S-класса или BMW 7-й серии, в которых разрешено курить электронные сигареты. Всю остальную команду везут на «комфортном микроавтобусе».

Летает певец исключительно бизнес-классом. Niletto готов поехать к заказчику и на поезде, однако с условием, что поездка будет длиться не больше 12 часов.

Для проживания на гастролях артист требует люкс с двуспальной кроватью в пятизвездочном отеле и не дальше 15 минут от площадки. Для его команды подойдут семь стандартных номеров и по 5 тысяч рублей на расходы. Вход в гримерку звезды закрыт до и после концерта, иначе штраф — 30 тысяч рублей.

Ранее актер Никита Кологривый раскрыл гонорар за съемки в «Слове пацана».