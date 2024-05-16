Раскрыт гонорар лидера «Ленинграда» Сергея Шнурова за 45-минутное выступление

Певец Сергей Шнуров получает 34,7 миллиона рублей за 45-минутное выступление. Минута на сцене артиста стоит 772 тысячи рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, лидер группы «Ленинград» уже довольно давно часто не дает концерты. С 2022 года количество его выступлений резко сократилось. Одной из причин может быть недовольство Шнурова организаторами. Выяснилось, что ради приезда артиста на корпоратив нужно выполнить ряд условий, среди которых определенное оборудование, трансфер и главное – размер гонорара.

Mash узнал, что хиты «Ленинграда» Сергей Шнуров готов исполнять на сцене перед публикой 45 минут за 350 тысяч евро. Однако, несмотря на такой «ценник», за певцом числится долг в ФНС. Он составляет больше 4,5 миллиона рублей.

Напомним, что одним из главных проектов Шнурова в 2024 году стала «Новая Фабрика звезд». На протяжении нескольких месяцев он вместе с Сергеем Жуковым каждый день встречался со своей командой, занимался с вокалистами и вел их к финалу. Последний концерт сезона состоится 19 мая.

Ранее экс-солистка «Ленинграда» раскрыла причину увольнения Сергеем Шнуровым Юлии Коган.