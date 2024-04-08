Блогеру Блиновской впервые разрешили поговорить с детьми, но не с мужем

Блогеру Елене Блиновской впервые разрешили на 15 минут позвонить своим детям из СИЗО. Об этом телеканалу «360» рассказала ее адвокат Наталия Сальникова.

После переезда в СИЗО это будет первая возможность для женщины пообщаться с сыновьями и дочерью. Но для этого ей выделят всего 15 минут.

«Что касается звонков, мне известно, что такое разрешение есть. Информации, звонила или не звонила, у меня нет», — пояснила адвокат.

В то же время разговоры с мужем блогерше недоступны. Это связано с тем, что Алексей Блиновский является обвиняемым по уголовному делу.

Ранее Арбитражный суд Москвы отклонил иск Елены Блиновской, в котором она просила признать незаконным решения столичной налоговой инспекции №6, привлекшей ее к ответственности за уклонение от уплаты налогов.

Напомним, что 22 марта Следственный комитет РФ завершил предварительное следствие по делу блогерши и ее супруга, расширив обвинения. Предполагается, что размер легализованных денежных средств и имущества, причисленных к преступному происхождению, увеличился с 43 миллионов до более 700 миллионов рублей. Помимо этого, им вменяется неуплата налогов на сумму более 900 миллионов рублей, а также их обвиняют в двух эпизодах неправомерного оборота средств платежей.

Ранее мы писали о том, что блогерша Елена Блиновская похвалила сотрудников СИЗО, в котором она сидит. Оказалось, что женщина пользуется услугами по заказу блюд и регулярно прогуливается на свежем воздухе.