Раскрыт диагноз госпитализированного Филиппа Киркорова

В распоряжении журналистов оказалась справка, выданная певцу Филиппу Киркорову в клинике. В ней указано, что у артиста диагностировали бурсит — воспаление суставов после ожога руки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, Филипп обратился к медикам из-за осложнений, с которыми столкнулся после ожога на концерте. У него началось воспаление. Теперь певцу придется каждый день делать перевязки до полного восстановления.

В рамках лечения врачи также рекомендовали Киркорову на время отказаться от авиаперелетов.

«У пациента имеется дефект кожных покровов, полученный в результате воздействия высокий температур, осложнившийся бурситом. Пациент получает ежедневные перевязки в условиях мед. учреждения», - сказано в справке.

Звездный хирург и друг Филиппа Тимур Хайдаров рассказал, что после концерта рана певца не заживала. Состояние усугублял и сахарный диабет, который диагностирован у Киркорова.

Ранее стало известно, что налоговая ликвидирует убыточный бизнес Филиппа Киркорова.