Раскрыт диагноз экс-солиста группы «Отпетые мошенники» Игоря Богомазова

Врачи поставили диагноз экс-солисту группы «Отпетые мошенники» Игорю Богомазову. По информации Telegram-канала Mash, у него обнаружили обострение слизисто-гнойного бронхита.

Новости о госпитализации артиста появились 17 октября. Его положили в стационар из-за осложнений от перенесенной пневмонии. Источник рассказал, что певец пробыл там шесть дней, после чего был выписан в связи с улучшением состояния.

К слову, Mash узнал о том, что последние годы Богомазов страдает от гипертонии. А в августе ситуация ухудшилась, так как давление постоянно поднималось. Из-за этого у него развилось поражение кровеносных сосудов глаз и проблемы со зрением.

Сейчас, по данным источника, Игорь Богомазов продолжает лечение. Врачи рекомендовали ему соблюдать диету, умеренные физические нагрузки и запретили курить.

Ранее госпитализировали актрису Алену Яковлеву. Врачи заподозрили у нее аппендицит. Ее состояние оценивали как средне тяжелое. А недавно звезда вышла на связь и рассказала, когда ее выпишут.