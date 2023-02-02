Борис Щербаков переведен в реанимацию в связи с пограничным состоянием между жизнью и смертью

73-летний актер Борис Щербаков спустя сутки переведен в реанимацию. Врачи не могут разобраться, какой диагноз у артиста.

Об этом сообщил сын Щербакова Василий. Он рассказал spb.kp.ru, что созванивался с отцом вечером 1 февраля.

В разговоре он заметил, что «речь не бодрая». Сегодня Щербакову не дают пользоваться телефоном.

«Лечат, конечно, но с точным диагнозом пока так и не могут разобраться. Поэтому и прогнозов никаких не дают», - сообщил родственник журналистам.

Артист почувствовал себя плохо 31 января, ему вызвали скорую. Ни гриппа, ни коронавируса у актера нет. Сын сообщал, что причиной госпитализации могли стать два заболевания.