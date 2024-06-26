Раскрыла все секреты в книге: певица Глюкоза решила стать писательницей

Глюкоза (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова) занялась литературным творчеством. Артистка презентовала собственную книгу, в которой делится секретами здоровья и красоты.

Певица рассказала о книге своим подписчикам в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Вы присылали мне огромное количество вопросов о моей жизни, питании, просили поделиться секретами и тем, как я слежу за своим здоровьем, поддерживаю себя в хорошей форме — той, которая нравится мне самой, ведь мое мнение о себе является самым важным», — написала артистка.

Звезда решила структурировать накопленный опыт и написать об этом книгу. Желающие купить произведение Чистяковой-Ионовой должны будут отдать за него 869 рублей.

Глюкоза замужем за предпринимателем Александром Чистяковым. Пара официально узаконила свои отношения в 2006 году, на тот момент Глюкозе было 20 лет, а ее избраннику 33 года. В мае 2007 года певица подарила избраннику дочь Лидию. Спустя четыре года артистка родила еще одну дочь – Веру.

Недавно знаменитость сменила имидж. После этого фанаты сравнили ее с Мадонной. Они отметили, что певица стала похожа на американскую исполнительницу.