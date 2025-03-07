Раскритиковавший Тарковского Андреасян получил от государства 590 млн рублей. Об этом сообщает Daily Storm.

Режиссер Сарик Андреасян, который на днях попал в скандал из-за публичной критики фильмов Андрея Тарковского, а также ругани со студентами Киноколледжа, получил от государства 590 миллионов рублей за 10 лет.

Известно, что государство выделяло деньги на съемки фильмов продакшенам, а продюсером картин выступал Андреасян. Таким образом на безвозмездной основе было выдано 415 миллионов рублей. Вернуть Фонду кино режиссер должен был 175 миллионов рублей.

Самым дотационным фильмом стали «Защитники», которые провалились в прокате — на них выделили 200 миллионов рублей, из которых 50 миллионов Андреасян должен был вернуть. Однако осенью 2021 года компания, занимавшаяся съемками картины, подала на банкротство, а в 2022 году перестала существовать.

Ранее мы писали о том, что опозорившийся Андреасян попросил не публиковать видео со словами о Тарковском.