Принес извинения: опозорившийся Андреасян попросил не публиковать видео со словами о Тарковском

Сарик Андреасян обругал студентов московского колледжа, заявив о ненависти к Андрею Тарковскому и авторскому кино. Из-за слов режиссера разгорелся большой скандал, но он не отказался от своего мнения. Однако учащиеся сообщил, что Андреасян все-таки принес им извинения.

Студенты колледжа показали переписку из их общего чата. Из сообщений в нем следует, что Сарик принес извинения учащимся и настоятельно попросил не публиковать видео, в котором он говорит о ненависти к Тарковскому.

«Не выкладывайте, пожалуйста, он искренне просит», — публикует переписку из чата Telegram-канал «Осторожно, Москва».

На просьбу сохранить втайне скандал в киноколледже молодые люди отреагировали со смешками, ответив: «Грустный пон» (сокращение от слова понятно — прим. «Страсти»).

Напомним, после скандала со студентами Сарик написал, что очень многие поддержали его точку зрения. По мнению режиссера, именно из-за таких киношкол в России никогда не будет полноценной киноиндустрии.

На высказывания режиссера позже отреагировал сын Андрея Тарковского.