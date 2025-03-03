Раскритиковавший «Анору» Никита Михалков высказался о победе фильма на «Оскаре»

Режиссер Никита Михалков отреагировал на победу фильма «Анора» на «Оскаре». Кинематографист подчеркнул, что триумф этой ленты отражает качество премии на сегодняшний день.

Перед церемонией Михалков высказывался о проекте, в котором сыграли российские актеры Юра Борисов и Марк Эйдельштейн. Он раскритиковал его, заявив, что в нем нет глубокого смысла. Тем не менее, американские критики посчитали иначе и вручили «Аноре» сразу пять наград, включая статуэтку за «Лучший фильм».

Журналисты связались с Никитой Михалковым и попросили его прокомментировать победу картины, которую он посчитал плохой.

«Качество этой картины подтвердило качество „Оскара“ сегодня», — заявил режиссер в беседе с ТАСС.

Напомним, что Юра Борисов тоже был номинирован на «Оскар», но, к сожалению, уступил награду. На красной дорожке актер появился вместе с женой Анной Шевчук, которая выбрала для церемонии белое платье в пол.

Ранее Юру Борисова перепутали с британским композитором на «Оскаре».