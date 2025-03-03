Юру Борисова перепутали с британским композитором на «Оскаре»

Фотографы на премии «Оскар» перепутали российского актера Юру Борисова с британским композитором Дэниелом Блумбергом. Знаменитости похожи прической, а точнее ее отсутствием.

Как сообщило издание Super.ru, американское фотоагентство, владеющее одним из крупнейших в мире банком изображений, неверно подписало кадры с Блумбергом. Вместо композитора «Бруталиста» там указан актер Юра Борисов.

Отмечается, что Блумберг получил статуэтку за «Лучший оригинальный саундтрек». Актер остался без статуэтки, зато команда фильма «Анора», в котором снялся Борисов, удостоена пяти премий.

Ранее сообщалось, как актер собирался на «Оскар». Он вышел на балкон и станцевал в белом халате под песню Дмитрия Маликова. На соответствующих кадрах был виден завтрак Борисова, который состоял в том числе из фруктов и блинов.