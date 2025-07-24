«Расходимся – значит расходимся»: Машков рассказал о работе с режиссерами

Российский актер и режиссер Владимир Машков в интервью изданию WomanHit.ru рассказал о работе с коллегами-режиссерами. Он признался, что ценит профессиональные отношения, но конфликты и трудности в их деле неизбежны.

«Это разные люди, разные индивидуальности. Если мы идем в одном направлении, значит, нам удается. Если мы расходимся – значит расходимся. Это же творческий момент», – поделился артист.

При этом Машков отрицает, что когда-либо резко посылал партнеров из-за разногласий. Он подчеркнул, что сначала обычно всегда проводит какое-то время и разговаривает, тогда все становится ясно.

Также 61-летний артист раскрыл секрет своей отличной физической формы.

«На сцене нужно бегать. Я еще на сцену выхожу. Это наша задача — быть в форме, чтобы соответствовать тем поставленным артистическим задачам, которые есть», – признался Владимир.

Ранее Владимир Машков объяснил, почему ушел из кино. Напомним, актер занимает пост председателя Союза театральных деятелей России, а также является худруком Театра Олега Табакова и «Современника».