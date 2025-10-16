«Расходились и сходились миллион раз»: Соколовский раскрыл подробности брака с Ангелиной

Певец Влад Соколовский откровенно рассказал о кризисе в отношениях с женой Ангелиной. Несмотря на идеальные фото в соцсетях, путь пары к гармонии был долгим и мучительным. По его словам, они расходились и сходились «миллион раз».

На премии артист признался журналистам из StarHit, что в первые три года брака пара находилась на грани разрыва. По его словам, постоянные ссоры и расставания стали нормой.

«Мы расходились, сходились по миллиону раз. Было очень сложно, все летало, и телефон мог полететь в стенку», — поделился Соколовский.

Спасти семью помогла только глубокая работа над отношениями. Пара начала проговаривать проблемы и обратилась к семейному психотерапевту. Как отмечает певец, теперь их союз стал настолько крепким, что друзья обращаются к ним за советами.

«Теперь они, конечно, идут к нам за помощью, потому что видят, какие мы стали пуськи», — отметил Соколовский.

Испытанием на прочность для их чувств стало и участие в шоу «Ставка на любовь» на Бали. Влад подчеркнул, что был готов в любой момент покинуть проект, если бы супруге было некомфортно. Но Ангелина стойко выдержала все испытания.

Эталоном для артиста стал брак его родителей, которые вместе уже 35 лет, несмотря на все трудности.

