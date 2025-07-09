Руководитель МХАТ Кехман заключил контракты на 44,9 млн рублей для ремонта сцены. Об этом стало известно «Страстям».

Сегодня СМИ сообщили об обысках у директора МХАТ им. Горького Владимира Кехмана.

Сообщается, что Кехман проходит свидетелем по делу о растрате при реконструкции старой сцены МХАТа. «Страсти» выяснили, что согласно порталу Госзакупок в 2023 году руководство МХАТа действительно заключило два договора на выполнение ремонта сценического пола сцены. Однако мы не утверждаем, что именно по этим контрактам к Кехману возникли вопросы у правоохранителей.

Так, один контракт на сумму 32,8 миллионов рублей заключен для поставки материалов для изготовления планшета (пола) сцены. Другой же — на 12,1 миллион рублей для монтажа планшета сцены. Согласно документам, окончание работ должно было состояться 15 сентября 2023 года. Исполнителем контрактов в обоих случаях указано ООО «ТСТС».

Также на портале Госзакупок было найдено еще два договора — оба на разработку проектной документации для капитального ремонта сценического пространства. Один из них заключен на сумму 9 миллионов рублей, другой — на 9,5 миллионов рублей. Подрядчиком выступает ООО «Строй-Эксперт».

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