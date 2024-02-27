«Раньше я думала, что старость начинается после 25 лет»: Гузеева ошарашила своим заявлением

Телеведущая Лариса Гузеева призналась: в молодости она думала, что старость начинается после 20 лет. Об этом она заявила в эфире программы «Давай поженимся!».

64-летняя Гузеева думала, что 25 лет люди становятся старыми. Они казались ей пожилыми людьми.

«Когда мне было лет 15, то мне казалось, что в 25 — это уже глубокая старость. Тогда я посмотрела фильм „Анна и командор“. Главным героям было ближе к 40. Тогда они были для меня дедушкой и бабушкой», — рассказала она.

Однако после этого фильма актрисе стало страшно стареть. Она поняла, что жизнь не заканчивается ни в 20, ни в 80 лет.

В гостях у Гузеевой был 76-летний мужчина, который прыгает с тарзанки. Актриса отметила, что своим примером он доказывает: старость не страшна.

Ранее ехидство актрисы вывело из себя психолога Веронику Степанову. Она обратилась к телеведущей и заявила, что в скором времени отправит ее на пенсию.