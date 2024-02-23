«Как ни крути, просмотров у меня в миллион раз больше»: психолог Степанова обратилась к Ларисе Гузеевой

Ехидство 64-летней Ларисы Гузеевой, кажется, вывело из себя психолога Веронику Степанову. Она обратилась к телеведущей в своем Telegram-канале и заявила, что в скором времени отправит ее на пенсию.

Все началось с того, что Гузеева поддержала один нелестный комментарий в адрес психолога. Подписчица Вероники написала, что уже самому специалисту нужна профильная помощь. Звезда фильма «Жестокий романс» нашла это правильным и, в свою очередь, заявила, что смеется над Степановой.

Через некоторое время психолог обратила внимание на комментарий Гузеевой. Он вызвал у Вероники бурную реакцию, которую она выплеснула в социальных сетях. Специалист написала, что спокойно сможет заменить телеведущую и похвасталась количеством просмотров.

«Гузеева на меня обиделась? Лара, берегись, скоро отправлю тебя на пенсию. Как ни крути, просмотров у меня в миллион раз больше. Опубликую статистику своего Youtube, специально для руководства Первого канала», — заявила Вероника.

Ранее психолог Степанова объяснила, почему продолжается конфликт Собчак с Канделаки. Оказалось, что Ксения до сих пор завидует успеху Тины.