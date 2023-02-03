Лишившийся работы в России Дмитрий Назаров будет развлекать жителей Израиля

Звезда сериала «Кухня» Дмитрий Назаров после громкого увольнения из МХТ им. Чехова остался без крупных проектов в России. 65-летний актер и его супруга, артистка Ольга Васильева обратили свои взоры на другую страну. В соцсетях появилась афиша выступлений пары в Израиле.

Звездные супруги дадут несколько концертов «L'amour-МУР или держава набекрень». В программе зрителей ждут авторские романсы, стихи и басни актера. Кроме того, он исполнит шлягеры на русском и французском языках.

Судя по афише, первое выступление состоится 19 марта в Нетании. Билеты можно купить по достаточно демократичной цене – от 5,5 тысяч рублей. СМИ привели в пример совместное выступление Ивана Урганта и Владимира Познера, которое можно увидеть за минимум 26 тысяч рублей!

Назаров поделился афишей в своем личном микроблоге, но не стал комментировать предстоящие концерты. В последнее время актер старается меньше высказываться в соцсетях.

Ранее мы писали о том, как оскандалившегося Дмитрия Назарова выгнали с главной роли в фильме с Нагиевым. Артист должен был сыграть в новой экранизации «12 стульев». Ему хотели дать роль легендарного Кисы Воробьянинова.