«Даже вашему мужу стыдно»: невестка певицы Валерии пришла в ресторан в прозрачных брюках

«Вы замужем, и в таких нарядах уже ходить как-то неуважительно к вашему мужу! Или вы в поиске?», «Мне показалось, что Арсению было некомфортно, что вы были в таком наряде. Смотрится, конечно, как нижнее белье. Девушка всегда должна быть загадкой. Этот наряд дает понять другим мужчинам, что вы доступна», «Можно было и голой пойти. Зачем тюлем прикрываться? Я представляю в ресторане людей и их взгляды», «Даже вашему мужу стыдно за вас», — пишут в комментариях.

Избранницу звездного наследника задели резкие высказывания. Она не стала молчать и заявила, что даже после вступления в брак девушка должна выглядеть привлекательно.

«Почему все думают, что позже замужества девушка должна менять свой стиль в одежде, макияж и так далее? Бедные девушки, которые просто любят красиво одеваться», – ответила Лиана в соцсетях.

Красавица отметила, что в вопросах подбора нарядов часто советуется с любимым. Он совсем не против, когда жена обнажает пикантные части тела. Молодой человек говорит, что ему «по кайфу».

Ранее мы писали о том, как муж певицы Валерии чуть не лишился глаза из-за бутылки пива.