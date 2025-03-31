«Раньше на двух стульях усидеть не мог»: Садальский раскрыл секрет похудения на 35 кг

Актер Стас Садальский признался, что похудел на 35 кг с помощью лекарства. Стас поделился секретом преображения в эфире шоу «Однажды…».

Садальский признался, что раньше изнурял себя диетами и ежедневными тренировками, однако избавиться лишнего веса не удалось. Все изменилось после того, как он стал употреблять препарат для диабетиков. Благодаря лекарству Стас похудел на 35 кг.

«Я себе колю для похудения. Хороший сейчас препарат есть. Меньше побочек, но больше полезных веществ. Я на 35 кг похудел. Всю одежду поменял. Я раньше свинья был, на двух стульях усидеть не мог», — рассказал артист.

Как выяснилось, Стас не в первый раз худеет при помощи медицины. В конце 90-х он применял тайский препарат, из-за которого стали выпадать волосы.

«У меня вылезли волосы. Я действительно похудел на 20 килограммов, сменил гардероб. Как только я перестал их пить, меня разнесло, одежду раздал», — признался актер.

Напомним, Садальский прославился благодаря фильму «Место встречи изменить нельзя».

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